Азербайджанский ученый в итальянских СМИ обратился к международным организациям

В обращении под заголовком «Армяно-азербайджанский конфликт: восстановление международного права», опубликованном с целью доведения до мировой общественности реалий об Азербайджане, отмечается, что Армения около 30 лет держит под оккупацией земли Азербайджана. Невыполнение и грубое нарушение международных конвенций и положений 4 резолюций ООН, предусматривающих безоговорочное освобождение территорий Азербайджана, а также оккупация международно признанных территорий Азербайджана Арменией, оставшаяся вне контроля ООН, привела к человеческим страданиям и экологическим катастрофам.

В одном из ведущих европейских СМИ moderndiplomacy.eu и на итальянском сайте ced-center.it опубликовано обращение азербайджанского ученого, члена Клуба ректоров Европы, проректора по стратегическим вопросам UNEC, профессора Мирдамеда Садыгова.

В обращении отмечается, что начиная с 27 сентября по сегодняшний день армянские вооруженные силы осуществляют военную агрессию против Азербайджана, интенсивный обстрел населенных пунктов и густонаселенных территорий с различных направлений с применением крупнокалиберной артиллерии и ракет. Азербайджанские вооруженные силы с целью предотвращения военной агрессии и обеспечения безопасности гражданского населения в полном соответствии с законом самообороны и международным гуманитарным правом приняли контрнаступательные меры.

В обращении также подчеркивается, что отношение международных организаций к этой войне неоднозначное, тогда как армянскими вооруженными силами нарушается согласованный по настоянию Армении гуманитарный режим прекращения огня, в результате чего гражданские объекты Азербайджана подвергаются ракетным ударам, убиты и ранены десятки в ни в чем не повинных людей.

Однако некоторые государства и международные организации молчат, а средства массовой информации публикуют пристрастные комментарии. И все это из-за влияния сильного армянского лобби. Это говорит о том, что Азербайджан ослабил борьбу в информационном пространстве ведущих западных стран и в России.