Ильхам Алиев заявил о новых освобожденных территориях
Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.
Как сообщает haqqin.az, в ходе встречи президент Ильхам Алиев сообщил, что есть хорошие результаты в Отечественной войне, освобождены многие города и села.
«Можно сказать, что каждую неделю я сообщаю азербайджанскому народу об этом. Сегодня мы дадим информацию о новых освобожденных селах. Предварительная информация об этом уже поступила. Иншааллах, мы до конца продолжим свою справедливую войну. Мы прогоним оккупантов с наших земель», - сказал президент.