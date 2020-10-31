Ильхам Алиев призвал Россию сохранять нейтралитет
Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ должная сохранять нейтралитет в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
«Премьер Армении направил письмо президенту РФ и просит оказать военную поддержку. Это совершенно недопустимо. И для этого совершенно нет никаких оснований, потому что мы ведем действия на нашей территории, мы побеждаем врага на наших землях, освобождая их от армянской оккупации, при этом мы не атакуем территорию Армении. Помимо этого, Россия как сопредседатель МГ ОБСЕ должна держать нейтральную позицию в этом вопросе, мандат ОБСЕ стран-сопредседателей к этому обязывает», - сказал президент Ильхам Алиев в понедельник, принимая в Баку генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.