Ильхам Алиев дал три шанса Пашиняну

«Три раза был дан шанс Армении. Несмотря на то, что наша армия проводила успешную операцию. Несмотря на это, мы с уважением отнеслись к предложениям международных посредников и три раза дали согласие на перемирие». Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, президента Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафы Рифата, председателя Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхама Икрамова и президента Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Марата Шаршекеева.

«Три раза Армения грубо нарушила перемирие. В первый раз ударом по Гяндже баллистическими ракетами, во второй раз она нарушила перемирие спустя 4-5 минут после его начала, а в третий раз ударом ракетой «Смерч» по Барде, в результате чего погиб 21 человек и 70 были ранены. В результате выпуска по Гяндже двух баллистических ракет погибли около 30 человек. Это уродливое лицо армянского фашизма. Мы не только освобождаем наши земли от врага, мы ломаем хребет армянскому фашизму, который является источником большой опасности для региона», - сказал президент.