В парламент Грузии избраны трое азербайджанцев
На прошедших в Грузии парламентских выборах 10-го созыва трое азербайджанцев стали обладателями депутатских мандатов.
Как сообщает Report, Заур Даргаллы избран по избирательному округу Марнеули-Гардабани от правящей партии "Грузинская мечта" в мажоритарном порядке, Савалан Мирзоев - в пропорциональном порядке (по партийным спискам).
Другой кандидат, Абдулла Исмаилов, получил депутатский мандат по пропорциональному списку партии "Единое национальное движение".