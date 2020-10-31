В парламент Грузии избраны трое азербайджанцев

На прошедших в Грузии парламентских выборах 10-го созыва трое азербайджанцев стали обладателями депутатских мандатов.

Как сообщает Report, Заур Даргаллы избран по избирательному округу Марнеули-Гардабани от правящей партии "Грузинская мечта" в мажоритарном порядке,  Савалан Мирзоев - в пропорциональном порядке (по партийным спискам).

Другой кандидат, Абдулла Исмаилов, получил депутатский мандат по пропорциональному списку партии "Единое национальное движение".

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