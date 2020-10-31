В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 596 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 1 175 человек). В то же время 322 пациента (614 - накануне) выписаны по завершении лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 13 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 57 040 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 44 479 человек благополучно прошли лечение, 753 пациента клиник скончались.

Лечение 11 808 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.