Azercosmos получил сертификат Tier 4 Всемирной ассоциации телепорта

Ресурсы телепорта Azercosmos совместно со спутниками Azerspace-1, Azerspace-2 и Azersky позволяют принимать сигналы со спутников других спутниковых операторов, а также по волоконно-оптической сети.

Компании, имеющие сертификат Tier 4, обеспечивают 99,9% надежности и безопасности своих услуг телепортации, технической инфраструктуры и рабочего процесса.

Получение Azercosmos сертификата Международной ассоциации телепорта является большим успехом. Сертификат Tier 4 свидетельствует о том, что услуги телепортации полностью соответствуют современным требованиям с точки зрения качества и технологий.

«Этот сертификат подтверждает нашу приверженность развитию человеческого капитала, новых технологий и современной инфраструктуры», - сказал коммерческий директор Azercosmos Марк Гусрие.

«Сертификат Tier 4 - это гарантия качества услуг, предоставляемых оператором телепорта клиентам. Сертификат также является для операторов ценным средством для регулярного контроля инфраструктуры, оборудования и других процедур со стороны международной организации», - сказал исполнительный директор Всемирной ассоциации телепорта Роберт Белл.

О Всемирной ассоциации телепорта

Всемирная ассоциация телепортации с 1985 года занимается развитием систем наземной спутниковой связи. Членами ассоциации в основном являются компании, предлагающие услуги телепорта по всему миру, спутниковые операторы, предпочитающие инновации, и операторы телепорта, которые предоставляют услуги на глобальном уровне.

Основными задачами Всемирной ассоциации телепортации являются защита интересов компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги в области телекоммуникаций по всему миру, продвижение важности телепортов и обеспечение повышения стандартов качества в этом бизнесе.

Более подробная информация доступна на сайте www.worldteleport.org.