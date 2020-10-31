Али Асадов поздравил Георгия Гахарию
Сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо премьер-министру Грузии Георгию Гахария.
Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, А.Асадов поздравил Г.Гахарию с победой партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» на парламентских выборах в Грузии.
Было подчеркнуто, что эта победа является воплощением высокой оценки грузинского народа успешной политики правящей партии. В письме выражается уверенность, что и впредь будет вноситься вклад во всестороннее развитие отношений стратегического партнерства Азербайджана и Грузии.