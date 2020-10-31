Армяне обстреливают Тертер
Подразделения вооруженных сил Армении подвергают интенсивному обстрелу поселок Шыхарх, села Газьян и Гапанлы Тертерского района, село Еникенд Геранбойского района, сообщает Минобороны.
Подразделения вооруженных сил Армении подвергают интенсивному обстрелу поселок Шыхарх, села Газьян и Гапанлы Тертерского района, село Еникенд Геранбойского района, сообщает Минобороны.
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