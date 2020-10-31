В Армении назвали имена новых убитых в Карабахе официально - 1177
Оккупировавшая Нагорно-Карабахский регион Азербайджана армия Армении обнародовала новый список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, в списке за 2 ноября 11 фамилий.
Таким образом, Армения официально признала гибель 1177 военнослужащих. Однако, по различным подсчетам, число убитых в Карабахе армянских военнослужащих в несколько раз больше.
Саркисян Артур Саркисович, 1975 г.р.
Яковлев Давид Арманович, 2001 г.р.
Шакарян Сергей Славикович, 1974 г.р.
Вирабя Тигран Альбертович, 1977 г.р.
Микаелян Артем Тигранович, 1997 г.р.
Резервист Степанян Артак Володяевич, 1985 г.р.
Казарян Азат Ваганович, 2000 г.р.
Джавахян Геворк Григорьевич, 2001 г.р.
Мхитарян Ваге Арменович, 2001 г.р.
Багдасарян Арам Арсенович, 2002 г.р.
Налбандян Беньямин Гарникович, 2001 г.р.