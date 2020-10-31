28 октября 2020 год Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в ходе боевых действий был уничтожен заместитель т.н. министра обороны «НКР» Джалала Арутюняна, заместитель командующего «Армией обороны» полковник Артур Саркисян.

Сегодня Минобороны Армении опубликовало очередной список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. В этом списке среди убитых числится и Саркисян Артур Саркисович, 1975 года рождения.

Отметим, что полковник Саркисян был назначен на должность заместителя т.н. министра «НКР» 4 июля 2020 года.

Напомним, что 27 октября 2020 года сообщалось об уничтожении командующего оккупационной армией в Карабахе Джалала Арутюняна. Армянская сторона до сих пор отрицает факт гибели так называемого министра обороны «НКР» и утверждает, что он ранен.