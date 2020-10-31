Как сообщал ранее haqqin.az, 1 ноября подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку атаковать на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Замысел противника атаковать был своевременно выявлен азербайджанскими подразделениями, и в результате проведенной успешной операции противник понес большие потери.

В ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден отступить на территорию Армении. Штурмовик Су-25 противника, атаковавший азербайджанские позиции с воздуха, также был сбит.

В социальной сети Twitter появились видеокадры с территории, куда упал сбитый армянский штурмовик. Судя по кадрам, самолет упал на холм и сгорел.

Двое вражеских солдат бегут в сторону обломков самолета, и из их разговора можно понять, что пилот катапультировался…