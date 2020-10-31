Армения подтверждает: уничтожен начальник штаба Шакарян
27 октября Минобороны Азербайджана сообщило о том, что в ходе боевых действий был уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении.
Среди убитых на этом передовом пункте был и начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян.
Сегодня минобороны Армении опубликовало очередной список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. В этом списке среди убитых числится и Шакарян Сергей Славикович, 1974 г.р.