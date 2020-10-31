Хотите получать последнюю информацию из Карабаха? Подписывайтесь на Telegram-канал haqqin.az

Информационно-аналитический портал haqqin.az создал собственный Telegram-канал (https://t.me/haqqin_azz). Редакция haqqin.az приглашает своих читателей подписаться на этот канал, чтобы раньше всех получать самые важные и актуальные новости.

Мы решили создать собственный канал в Telegram, учитывая наложенные в стране военным временем ограничения на прочие соцсети, а также необходимостью срочного оповещения читательской аудитории об изменениях на фронте. Новости вам будут поступать за считанные секунды.

Подписчики Telegram-канала haqqin.az станут одними из первых читателей драматической и судьбоносной фронтовой сводки. По этому каналу будет расходиться информация, которая в силу тех или иных причин не может публиковаться на основном ресурсе.

Мы ждем тебя, дорогой читатель, в Telegram!