Новость об очередном «сбитом» боевом самолете Азербайджана вооруженными силами Армении является дезинформацией. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

«Как бы смешно это ни звучало, если верить информации армянской стороны и подсчитать количество «сбитых» самолетов с начала первого дня боевых действий и по сей день, то на авиабазах ВВС Азербайджана не должно было остаться ни одного самолета», - подчеркивается в сообщении военного ведомства Азербайджана.

Министерство обороны заявляет, что сегодня боевые авиационные средства ВВС Азербайджана не совершали полеты, они находятся в строю и боеспособны.