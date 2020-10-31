Muganbank раскрыл свои финансовые доходы

Один из банков Азербайджана, обладающих большой сетью филиалов, Muganbank обнародовал показатели за третий квартал 2020 года. В период с января по сентябрь 2020 года доходы банка по процентам составили 27 миллионов 345 тысяч манатов, расходы по процентам – 19 миллионов 419 тысяч манатов, чистые доходы по процентам – 7 миллионов 926 тысяч манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, процентные доходы банка снизились на 14,7 миллиона манатов или на 35%. Процентные расходы банка уменьшились на 6,2 миллиона манатов или же на 24%. В итоге, чистая процентная прибыль банка упала примерно в два раза.

За этот период непроцентные доходы банка составили 15 миллионов 942 тысячи манатов (уменьшение на 14%), непроцентные расходы – 20 миллионов 881 тысячу манатов (уменьшение на 23,8%).

В итоге, первые девять месяцев 2020 года банк завершил с операционной прибылью в 2 миллиона 987 тысяч манатов. При этом стоит отметить, что только за третий квартал банк увеличил свою операционную прибыль в 4 раза. За полгода операционная прибыль банка составляла лишь 747 тысяч манатов.

По итогам третьего квартала 2020 года 346 миллионов 331 тысячу манатов из активов Muğanbank пришлись на кредитный портфель. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитный портфель сократился на 14 миллионов манатов (4%), но вместе с тем он был «очищен» и вырос объем чистых кредитов. Так в начале года 24,4 миллиона манатов из кредитного портфеля были выведены в запас и чистые кредиты составили 336,2 миллиона манатов. Теперь же направленная в запас сумма снизилась примерно в три раза (9,3 миллиона манатов) и чистые кредиты превысили 337 миллионов манатов.

По итогам 9 месяцев 2020 года, которые были очень сложными для экономики страны, в том числе банковского сектора, обязательства Muğanbank составили 473 миллиона 375 тысяч манатов (уменьшение на 17,5%).

Уменьшение обязательств связано с уменьшением суммы депозитов в банке. В настоящее время депозитный портфель банка составляет 260,2 миллиона манатов, что в сравнении с началом года меньше на 74 миллиона манатов или же 22,1%.

Общий капитал банка составляет 85 миллионов 174 тысячи манатов (уменьшение на 2,1%).