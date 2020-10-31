Минобороны разоблачает еще одну ложь армян

Распространенная сегодня представителями Минобороны Армении информация о якобы улучшении своих позиций на некоторых участках в ходе ожесточенных боев на различных направлениях фронта и об "уничтожении" группы военнослужащих Азербайджанской армии является полностью ложной. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

"Подобная информация направлена на частичное устранение чувства страха и паники, низкого боевого духа, а также хаоса и произвола среди армянских военнослужащих", - подчеркивается в сообщении азербайджанского военного ведомства.