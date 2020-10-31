Хулуси Акар: «Терпению Баку пришел конец и...»

По словам турецкого министра, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) за годы переговорного процесса не смогли внести вклада в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, тогда как Армения вместо вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана, наоборот, пыталась расширить площадь захваченных земель.

Азербайджан, продолжающий борьбу за освобождение своих земель от армянской оккупации, является не просто дружественной, а братской страной для Турции, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на открытии очередного образовательного года в Университете национальной обороны в Стамбуле. Об этом сообщает Anadolu.

«Терпению Баку пришел конец, и Азербайджанская армия перешла в контрнаступление, которое с успехом продолжается», - констатировал Акар, отметив, что часть оккупированных земель уже зачищена от подразделений ВС Армении.

«Азербайджанская армия высоко профессиональна и действует в рамках норм международного права. Удары наносятся лишь по позициям оккупационных сил. Операции против ВС Армении проводятся максимально точно, тогда как Армения на глазах всего мирового сообщества обстреливает населенные пункты Азербайджана, умирают ни в чем не повинные мирные жители», - подчеркнул Хулуси Акар.

Министр привлек внимание к тесному взаимодействию Армении с террористическими организациями, в том числе ПКК.

«Ереван всегда помогал террористам, в особенности ПКК. Это факт. Часть террористов ПКК была приглашена в Армению с целью переброски на оккупированные азербайджанские земли...», - сказал Акар, подчеркнув, что Анкара будет и далее тесно поддерживать справедливую позицию Баку.