Минобороны: Боевая обстановка в воздухе и на суше под контролем Азербайджана

«В течение последних суток противник, стремясь захватить выгодные высоты в Зангиланском направлении, был своевременно обнаружен, понес потери и отступил». Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Представитель военного ведомства отметил, что освобождены еще восемь сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов.

«Уничтожены 8 РСЗО «Град», 10 гаубиц, 3 грузовика с боеприпасами, 5 единиц другой автомобильной техники и боевой самолет «Су-25» противника. Наша армия полностью контролирует боевую обстановку в воздухе и на суше».