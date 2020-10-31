Минобороны Азербайджана: Бомба разорвала в клочья Джалала Арутюняна

Как сообщал ранее haqqin.az, в результате уникальной спецоперации проведенной совместно Минобороны Азербайджана со спецслужбами страны 27 октября 2020 года в результате оперативно-розысных мер и точечного удара из тактического средневысотного БПЛА ВС Азербайджана был ликвидирован так называемый министр обороны «НКР» Джалал Арутюнян. Haqqin.az распространил съемки блестящей операции азербайджанских силовиков.

Спустя 5 дней, всего лишь несколько часов назад армянская сторона все-таки признала факт тяжелого ранения Дж.Арутюняна.

По информации Миноброны Армении, командующий сепаратистскими войсками при смерти.

Хотя, как сообщили haqqin.az в Минобороны Азербайджана, Дж.Арутюнян погиб в результате спеоперации Азербайджана. "У нас есть неопровержимые доказательства, что Дж.Арутюнян был разорван в клочья. Если армянская сторона может показать нам живого Дж.Арутюняна, мы были бы только рады этой видеосенсации. Тиражируемая армянскими СМИ информация – попытка смягчения общественного давления на армянские силовые структуры, скрывшие факт гибели командующего войсками".