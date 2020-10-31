Продолжаются бои за один из важнейших стратегических пунктов Нагорного Карабаха - Красный Базар. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, сегодня, 2 ноября, вооруженные силы Азербайджана продолжили ожесточенные бои с оккупационной армянской армией. Артиллерийские удары и точечные реактивные удары из БПЛА позволили азербайджанской армии очистить важные препятствия на пути победной контрнаступательной спецоперации.

Бои продолжаются. Представляем вашему вниманию видео уничтожения боевых позиций армянской армии, в результате чего было ликвидировано свыше сотни военнослужащих оккупационной армии.