Крупнейшие города США готовятся к беспорядкам

Витрины находящейся напротив аптеки сети CVS были наглухо забиты фанерными панелями еще в середине прошлой недели.

- Мы уже делали это в июне, после первых протестов из-за гибели Джорджа Флойда, - рассказал Русской службе Би-би-си бригадир строителей Диего Диас, только закончивший возведение фортификационных сооружений у магазина одежды Jos A Bank на 19-й улице.

Столица США - Вашингтон - готовится к массовым беспорядкам. Защитными деревянными панелями обшиты фасады гостиниц, банков, магазинов и ресторанов, силовые структуры уже направили дополнительные подразделения для охраны федеральных зданий, пишет BBC News.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в конце октября компанией YouGov, почти 56% американцев уверены, что день голосования в США будет сопровождаться массовыми акциями и вспышками насилия.

К самому худшему сценарию заранее готовятся власти сразу нескольких штатов и крупнейших городов страны.

Как заявил на прошлой неделе изданию Politico губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом, власти штата ожидают, что подсчет голосов будет сопровождаться протестными акциями, а объявление результатов голосования может привести к реальным столкновениям сторонников Трампа и Байдена.

Мэрия Чикаго, готовясь к дню голосования, провела специальные общегородские учения всех оперативных служб.

Министерство внутренней безопасности США уже отправило дополнительные подразделения спецназа в крупнейшие города страны для охраны федеральных зданий.

Источники той же телекомпании в администрации США считают, что волнения могут охватить крупнейшие города США, только если победу на выборах одержит Дональд Трамп. Федеральные власти опасаются, что после этого массовые акции могут пройти в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах, где большинство населения поддерживает демократов.

При этом чиновники уверены, что в случае победы Джо Байдена масштабных протестных акций ожидать не стоит.

Основной причиной для подобных прогнозов стали заявления самого президента Трампа. В последние месяцы он неоднократно заявлял о том, что голосование будет сопровождаться масштабными фальсификациями, и призывал своих сторонников "прийти на избирательные участки" в день выборов для того, чтобы помешать демократам "отобрать у него победу".

Некоторые бизнесмены, впрочем, уверены, что все эти опасения напрасны.