Меркель: «У нас нет иного выбора, кроме как жить с этим вирусом»

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей страны «сокращать контакты везде, где это только возможно». Об этом пишет Deutsche Welle.

В то же время, выразив понимание сомнениям и нетерпению многих граждан в связи с антивирусными мерами, Меркель отметила: «У нас нет иного выбора, кроме как жить с этим вирусом».

Со 2 ноября в Германии на один месяц введен так называемый мягкий локдаун. Немцев обязали свести социальные контакты к абсолютному минимуму, закрылись все предприятия досуга, рестораны, кафе и большинство предприятий сферы обслуживания. В общественных местах вместе могут находиться не более 10 человек из двух домохозяйств.