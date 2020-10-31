Пашинян оскорбил интересы Путина взгляд из Москвы
Выход на успешный финал карабахской партии - результат совпадения множества моментов. Давайте еще раз посмотрим на основные факторы со стороны России и ЕАЭС.
Мировая политика сильно персонифицирована, но в СНГ этот аспект достигает максимума. Персонификация сильно влияет и на композицию национальных интересов: сложная комбинация интересов монополий, крупнейших концернов, отдельных структурных веток двусторонних отношений, здесь же интересы прямой безопасности и представления об удачной геополитической диспозиции - всё это огромный многогранный комплекс, полностью видимый лишь сверху. И там, наверху, человек. Не какой-то инопланетянин или небожитель. От способности найти общий язык с этим человеком решается многое, если не всё, в судьбе отдельно взятой небольшой страны.
В то же время на такой высоте "человеческое" сопряжено с нацинтересами практически слитно. Поэтому в России говорят, что Путин - это функция, то есть весь аппарат власти, а не только отдельный человек.
Пашинян, скорее всего, это понимал. Но что говорить - не сложилось у него. Предположив, что интересы Армении в балансах безопасности глобальной России Ереван и Москва видят одинаково, он, скорее всего, допустил роковую ошибку. Ведь действительно, если убрать фактор личных связей лидера из трактовки нацинтересов России, то может показаться, что разборки внутри армянской элиты - смещение и заточение под стражу "бывших" - это исключительно внутреннее дело Еревана.
Он допустил промах, перейдя не вполне осязаемую грань с арестом личного друга Путина.
Тут нужно понять: что такое "личный друг" Путина? Это не просто участник застолья или человек, с кем ему приятно общаться. Это персона, на которой сходятся действующие и будущие российские интересы. Арестовав Кочаряна, Пашинян нанес тем самым личное оскорбление не человеку, а интересам. И дальше, лишь усугубив ситуацию, не пойдя на попятную, полагая, что это вполне внутреннее дело Армении.
Знаете, когда последний раз было допущено подобное унижение "личным отношениям" Путина?
В начале 2014 года в стране, которая называется Украина.
Дело ведь там было не столько в свержении Януковича и попытке смахнуть с доски донецкий клан. Дело в том, как это было сделано, публично преследовались именно путинские коммуникации, выстраиваемые с конкретными людьми. Качество тех людей - разговор десятый, никто в Кремле не питает пиетета к Януковичу. Но за удар по интересам России в Украине Украина продолжает платить сполна, несмотря на серьезные последствия для самой России.
Теперь наступила очередь Армении. Таковы реалии.
Причем парадокс для травмированного нацсознания Армении в том, что физически ей ничто не угрожает - на границе с Азербайджаном российские пограничники. Отказывая в помощи в Карабахе, Москва постоянно упоминает действующие параметры и рамки союзных соглашений. Армении просто предлагают войти в рамки границ. Оплачивать армянскую геополитику в Москве не хотят.
Пашинян развалил Армению за два года. Но он лишь ускорил процесс деградации, обрушения армянского военно-политического превосходства, достигнутого по итогам мая 1994 года. "Старая" армянская элита понимала, к чему всё клонится. Достаточно вспомнить знаковое выступление Левона Тер-Петросяна на съезде АНК в 2016 году: "Уступаешь часть - получаешь возможность сохранить другую", "Сохранившие часть - провозглашаются предателями, потерявшие всё - называются героями”.
У Армении был выход. Могла возникнуть коалиция партнеров, способных поддержать Армению при ее решимости пойти навстречу Азербайджану.
В подтверждение приведу обширную цитату Александра Лукашенко от 2018 года на встрече с российскими журналистами. Он весьма детально описал предложение Минска и Москвы еще до прихода к власти Пашиняна занять консолидированную позицию, в том числе пообещав при необходимости ввести воинский контингент для обеспечения всем необходимых гарантий.
Вот его слова дословно по агентству БелТА: "Потом уже откровенно сказал Саргсяну: слушай, как они говорят, оккупировали 7 районов - 5 точно и 2 там по половине, Серж, отдай эти 5 районов. Какая причина не вернуть их, они же пустуют. Он говорит: если я возвращаю, они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее. И мы с Путиным четко пообещали, что мы введем свои войска, и это не позволим (при азербайджанцах это говорили). Он сказал: нет, мы на это не пойдем, мы этого не хотим".
И далее Александр Лукашенко рассказал, что для него это было удивлением: "Почему не хотят? Пустуют 5 районов. Это первый шаг. И тогда бы и Азербайджан, и Армения были бы и в ОДКБ, и в ЕАЭС. Это было условие, при котором Азербайджан может вступить в эти организации. Почему вы отказались? Ладно, Беларусь, но Россия гарантом выступила, что никогда там не будет войны, если будут освобождены эти районы, которые вы сами признаете, что это азербайджанские".
Этот план Лукашенко озвучил в декабре 2018 года, спустя полгода после прихода к власти Пашиняна. Еще не было очевидно, что случится полный крах, но дело к тому шло.
Азербайджану практически не нужно было ничего делать. Пашинян сам расставил ловушки, сначала с Путиным, потом пойдя по пути обострения диалога с Баку, пытаясь внедрить в формулу переговоров когда-то неудавшуюся идею дать субъектность представителям "НКР" в политическом процессе.
Такая диспозиция - когда происходит разрыв с донором безопасности и одновременно обостряется информационный план и риторика - неминуемо ведет к краху.
Ильхаму Алиеву лишь нужно было удачно выбрать время. Что, собственно, и было сделано.