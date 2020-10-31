Александр Караваев, специально для haqqin.az 20:11

Выход на успешный финал карабахской партии - результат совпадения множества моментов. Давайте еще раз посмотрим на основные факторы со стороны России и ЕАЭС. Мировая политика сильно персонифицирована, но в СНГ этот аспект достигает максимума. Персонификация сильно влияет и на композицию национальных интересов: сложная комбинация интересов монополий, крупнейших концернов, отдельных структурных веток двусторонних отношений, здесь же интересы прямой безопасности и представления об удачной геополитической диспозиции - всё это огромный многогранный комплекс, полностью видимый лишь сверху. И там, наверху, человек. Не какой-то инопланетянин или небожитель. От способности найти общий язык с этим человеком решается многое, если не всё, в судьбе отдельно взятой небольшой страны.

В то же время на такой высоте "человеческое" сопряжено с нацинтересами практически слитно. Поэтому в России говорят, что Путин - это функция, то есть весь аппарат власти, а не только отдельный человек. Пашинян, скорее всего, это понимал. Но что говорить - не сложилось у него. Предположив, что интересы Армении в балансах безопасности глобальной России Ереван и Москва видят одинаково, он, скорее всего, допустил роковую ошибку. Ведь действительно, если убрать фактор личных связей лидера из трактовки нацинтересов России, то может показаться, что разборки внутри армянской элиты - смещение и заточение под стражу "бывших" - это исключительно внутреннее дело Еревана. Он допустил промах, перейдя не вполне осязаемую грань с арестом личного друга Путина. Тут нужно понять: что такое "личный друг" Путина? Это не просто участник застолья или человек, с кем ему приятно общаться. Это персона, на которой сходятся действующие и будущие российские интересы. Арестовав Кочаряна, Пашинян нанес тем самым личное оскорбление не человеку, а интересам. И дальше, лишь усугубив ситуацию, не пойдя на попятную, полагая, что это вполне внутреннее дело Армении. Знаете, когда последний раз было допущено подобное унижение "личным отношениям" Путина? В начале 2014 года в стране, которая называется Украина. Дело ведь там было не столько в свержении Януковича и попытке смахнуть с доски донецкий клан. Дело в том, как это было сделано, публично преследовались именно путинские коммуникации, выстраиваемые с конкретными людьми. Качество тех людей - разговор десятый, никто в Кремле не питает пиетета к Януковичу. Но за удар по интересам России в Украине Украина продолжает платить сполна, несмотря на серьезные последствия для самой России.

Теперь наступила очередь Армении. Таковы реалии. Причем парадокс для травмированного нацсознания Армении в том, что физически ей ничто не угрожает - на границе с Азербайджаном российские пограничники. Отказывая в помощи в Карабахе, Москва постоянно упоминает действующие параметры и рамки союзных соглашений. Армении просто предлагают войти в рамки границ. Оплачивать армянскую геополитику в Москве не хотят. Пашинян развалил Армению за два года. Но он лишь ускорил процесс деградации, обрушения армянского военно-политического превосходства, достигнутого по итогам мая 1994 года. "Старая" армянская элита понимала, к чему всё клонится. Достаточно вспомнить знаковое выступление Левона Тер-Петросяна на съезде АНК в 2016 году: "Уступаешь часть - получаешь возможность сохранить другую", "Сохранившие часть - провозглашаются предателями, потерявшие всё - называются героями”.

У Армении был выход. Могла возникнуть коалиция партнеров, способных поддержать Армению при ее решимости пойти навстречу Азербайджану. В подтверждение приведу обширную цитату Александра Лукашенко от 2018 года на встрече с российскими журналистами. Он весьма детально описал предложение Минска и Москвы еще до прихода к власти Пашиняна занять консолидированную позицию, в том числе пообещав при необходимости ввести воинский контингент для обеспечения всем необходимых гарантий. Вот его слова дословно по агентству БелТА: "Потом уже откровенно сказал Саргсяну: слушай, как они говорят, оккупировали 7 районов - 5 точно и 2 там по половине, Серж, отдай эти 5 районов. Какая причина не вернуть их, они же пустуют. Он говорит: если я возвращаю, они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее. И мы с Путиным четко пообещали, что мы введем свои войска, и это не позволим (при азербайджанцах это говорили). Он сказал: нет, мы на это не пойдем, мы этого не хотим".