У премьера Грузии выявили коронавирус

У премьер-министра Грузии Георгия Гахария подтвердился коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба грузинского Кабмина.

"У премьер-министра Георгия Гахария подтвердился коронавирус. Георгий Гахария себя чувствует хорошо и продолжает лечиться дома", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

Гахария ушел на самоизоляцию 31 октября после длительного общения с охранником, у которого с помощью целевого выборочного тестирования был диагностирован коронавирус. Накануне коронавирусная инфекция выявлена еще у двух сотрудников личной охраны премьера.