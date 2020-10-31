В статье каждый из собеседников издания, тем, кому пришлось бежать, оставив свои дома, когда почти 30 лет назад вооруженные силы Армении оккупировали территории Азербайджана, рассказывают о своей жизни в Баку, о том, как ждали дня, когда наконец их дома, села и города будут освобождены от оккупации.

Одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации - агентство Reuters опубликовало статью об азербайджанских вынужденных переселенцах из Нагорного Карабах а и их реакции на эскалацию конфликта.

Как говорится в статье, у Гасана Ахмедова есть последнее желание - вернуться на родную землю, которая была оккупирована более 25 лет. Эта мечта стала еще на шаг ближе, говорит 80-летний житель Баку, когда азербайджанские войска освободили Джебраильский район в рамках южного контрнаступления на анклав Нагорного Карабаха.

«Наше родное село было освобождено, - сказал журналистам Рейтер Ахмедов, старейшина района азербайджанской столицы, заселенного в основном изгнанниками войны 1991-94 годов. - Мы ждем, когда власти очистят его от мин и восстановят наши дома, чтобы мы могли вернуться. Здесь могилы наших отцов и дедов».

В Баку жители говорят о военных достижениях, которые привели к возвращению Азербайджаном части территории, утраченной в 1990-х годах. Рекламные щиты по всему городу и плакаты в витринах магазинов однозначно гласят: «Карабах - это Азербайджан. Карабах наш».

«Мне больно за наших мальчиков, - сказала бухгалтер Ольга Исмаилова, чей сын потерял друга в последних столкновениях, - но мы должны вернуть то, что принадлежит нам».

Министерство обороны Азербайджана заявило, что 55 000 добровольцев записались в июле, во время более ранней эскалации, но более свежие цифры засекречены.

42-летний строитель Рамин Алиев живет с другими беженцами в районе небольших ветхих домов в Баку, который вырос вокруг недостроенной больницы, которая использовалась для размещения беженцев в 1990-х годах.

Он сказал, что, несмотря на свой возраст, он отправил несколько писем с просьбой быть призванным в армию, чтобы использовать его опыт, полученный во время службы в артиллерийской части в азербайджанском эксклаве Нахчыван.

«Я готов умереть за свою Родину, - сказал он. - Пусть мои дети гордятся мной».

Кто не может воевать, нашли другие способы поддержать вооруженные силы. Менеджер в аптеке Эльнур Алиев взял длительный перерыв в работе, чтобы собрать средства и отправить товары на передовую.

На импровизированном сортировочном предприятии, предоставленном местной пекарней, он и еще десяток добровольцев упаковывают ботинки, камуфляжные плащи и головные уборы в ящики. Они просеивают груды пожертвованной обуви и одежды семьям, бежавшим от обстрелов.

Алиев сказал, что его группа, одна из нескольких в Баку, собрала около 235 000 долларов от сотен жертвователей в стране и за рубежом.

Местные радиостанции посвящают большую часть своего эфирного времени патриотическим песням, в то время как азербайджанский флаг с синими, красными и зелеными полосами свешивается со многих балконов, часто рядом с флагом Турции, союзника Азербайджана.

Но даже для самого патриотичного беженца Баку - не дом.

«С тех пор, как я узнал, что наша деревня была освобождена, Баку стал для меня чужим, - сказал 33-летний Неймат Самедов, бывший еще ребенком, когда его семья покинула родные места. - Я записался добровольцем и жду, когда меня призовут в армию».