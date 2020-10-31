В ВОЗ назвали сложной ситуацию с пандемией в Европе

Правительства многих европейских стран сталкиваются с очень сложной ситуацией в рамках борьбы с пандемией коронавируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Многие правительства находятся в очень сложной ситуации. Они должны взять под контроль вирус, и в то же время они сильно ограничены в мерах для предотвращения распространения инфекции", - цитирует ТАСС представителя ВОЗ.

С учетом этого, заметил Райан, в ВОЗ понимают, почему в Европе проходят акции протеста.

"Очевидно, что люди растеряны, они устали и хотят вернуться к нормальной жизни, - сказал эксперт. - Кроме того, у людей есть право ставить под вопрос принимаемые меры. Поэтому важно, чтобы правительства прислушивались к ним, поддерживали связь с населением".

Согласно экспертам, эпицентр пандемии из Северной и Южной Америки вновь переместился в Европу. В лидерах по темпам распространения инфекции в последнее время оказались Франция, Испания и Италия. На этом фоне многие страны стали ужесточать меры для предотвращения распространения коронавируса, которые, в свою очередь, в ряде стран привели к протестам, в том числе с применением насилия.