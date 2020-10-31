Российский рубль обвалился

Доллар и евро на Московской бирже вечером продолжили уверенный рост по отношению к российскому рублю.

Как сообщает Интерфакс, в 19:00 мск курс доллара США составил 80,76 рублей, это на 1,23 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 93,96 рублей, подорожав на 1,34 рубля, стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,28 рубля - до 86,69 рубля.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что российский рубль активно дешевеет к доллару и евро, несмотря на перешедшую к небольшому росту нефть. Инвесторы негативно реагируют на неопределенность относительно президентских выборов США, основной результат которых станет известен в среду, 4 ноября, - день, когда биржи России будут закрыты из-за празднования Дня народного единства.