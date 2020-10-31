Трамп: мы победим и не верьте фейковым опросам

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что сумеет добиться переизбрания по итогам выборов 3 ноября, передает Интерфакс.

На предвыборном митинге в штате Северная Каролина Трамп предположил, что если бы СМИ объективно освещали его деятельность, то ему было бы проще победить: "Да, все это было бы проще. Однако хорошая новость заключается в том, что мы в любом случае победим".

Говоря об опросах, согласно которым он уступает в популярности кандидату в президенты от демократов Джо Байдену, Трамп сказал: "Да, я смотрел эти фейковые опросы".