«Прежде всего хочу сказать, что я проявил это мужество не ради своей семьи, не ради себя. Я поступил так ради своего народа, для моего народа, для моей оккупированной земли. Я не считаю сделанное мною героизмом». Эти слова в интервью AzTV сказал 26-летний житель села Аркиван Астаринского района, выпускник Высшей военной школы имени Гейдара Алиева, военнослужащий армии Азербайджана Руфат Асадуллаев, который в ходе боевых действий в Карабахе уничтожил семь танков и другую военную технику врага.

«В борьбе с врагом у нас есть такие военнослужащие, по сравнению с которыми сделанное мною лишь песчинка, - говорит Руфат. - Я горжусь тем, что служу в этой армии. Без различия, кто талыш, кто лезгин – в армии все азербайджанцы. Все как один сплотились вокруг Верховного главнокомандующего».

Мать нашего героя, Гюльшан Асадуллаева, пожелала, чтобы Всевышний защитил всех детей, и чтобы все они вернулись домой целыми и невредимыми.