Минобороны Армении сообщило об отступлении своей армии: азербайджанские войска подходят к Чартару

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на сегодняшнем брифинге, подводя итоги дня, заявил об отступлении армянской армии в направлении Ходжавендского района (Мартуни).

По сообщению официального представителя, азербайджанским войскам удалось занять ряд выгодных позиций в Мартуни и подойти к городу Чартар, сообщает haqqin.az.

Чартар - бывшее азербайджанское село в бывшем Мартунинском районе НКАО. Село состояло из двух частей Güney Çartar и Güzey Çartar. В период первой карабахской войны село было оккупировано армянской оккупационной армией, а его жители - изгнаны со своих исторических мест проживания.

С 2014 года в период оккупационных властей село получило статус города.