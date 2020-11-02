они о нас

Натик Гусейнзаде, отдел информации 2 ноября 2020, 23:05

Мировые СМИ продолжают освещать новую карабахскую войну, в том числе и через призму простых людей, которые были вынуждены бежать из своих домов и стали вынужденными переселенцами. В другой статье Reuters «Ссыльные чемпионы Азербайджана по футболу мечтают о послевоенном возвращении на родину» говорится о футбольном клубе «Карабах», который вот уже столько лет является изгнанником.

Чемпион Азербайджана по футболу в течение последних семи лет - футбольный клуб «Карабах» - надеялся на победу другого рода, поскольку война вернулась в регион, из которого они были вынуждены бежать почти 30 лет назад. Клуб в изгнании, известный как «Кавказская Барселона», мечтает вернуться в Агдам. Часто воинственная позиция клуба снискала им поддержку по всему Азербайджану, но вызвала споры в других странах. УЕФА объявил клубу выговор за военное приветствие во время матча в Польше в прошлом месяце. «Мы просто хотели поддержать азербайджанский народ в такой трудный момент, поддержать азербайджанских солдат, освобождающих наши земли», - сказал Reuters Максим Медведев, 31-летний капитан «Карабаха», во время беседы на базе клуба на окраине Баку. В статье особо отмечается, что анклав Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, включая Агдам, признаны на международном уровне как часть Азербайджана. Клуб «Карабах» покинул Агдам в 1993 году вместе с большей частью этнического азербайджанского населения, объясняют авторы публикации. В войне 1991-1994 годов было убито около 30 000 человек, включая тогдашнего главного тренера «Карабаха» Аллахверди Багирова. Первоначально сформированный в 1951 году как ФК «Мэхсул», клуб имел несколько названий, прежде чем принял нынешнее. На их щите изображены два карабахских скакуна - порода, которая считается почти исчезнувшей, что дало клубу еще одно прозвище - «Всадники». Клуб, играющий в черно-белых тонах, принадлежит «Azersun Holding», компании, основанной магнатом Абдолбари Гозалом, крупнейшим производителем и экспортером продуктов питания в Азербайджане. «Я надеюсь, с Божьей помощью, наступит день, когда ФК «Карабах» будет официально базироваться на своей родине», - сказал Медведев, этнический русский, родившийся и выросший в Баку. Он говорит на обоих языках и является капитаном национальной сборной Азербайджана.