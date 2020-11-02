«Кавказская Барселона» рвется в Агдам они о нас
Мировые СМИ продолжают освещать новую карабахскую войну, в том числе и через призму простых людей, которые были вынуждены бежать из своих домов и стали вынужденными переселенцами.
В другой статье Reuters «Ссыльные чемпионы Азербайджана по футболу мечтают о послевоенном возвращении на родину» говорится о футбольном клубе «Карабах», который вот уже столько лет является изгнанником.
Чемпион Азербайджана по футболу в течение последних семи лет - футбольный клуб «Карабах» - надеялся на победу другого рода, поскольку война вернулась в регион, из которого они были вынуждены бежать почти 30 лет назад.
Клуб в изгнании, известный как «Кавказская Барселона», мечтает вернуться в Агдам. Часто воинственная позиция клуба снискала им поддержку по всему Азербайджану, но вызвала споры в других странах. УЕФА объявил клубу выговор за военное приветствие во время матча в Польше в прошлом месяце.
«Мы просто хотели поддержать азербайджанский народ в такой трудный момент, поддержать азербайджанских солдат, освобождающих наши земли», - сказал Reuters Максим Медведев, 31-летний капитан «Карабаха», во время беседы на базе клуба на окраине Баку.
В статье особо отмечается, что анклав Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, включая Агдам, признаны на международном уровне как часть Азербайджана.
Клуб «Карабах» покинул Агдам в 1993 году вместе с большей частью этнического азербайджанского населения, объясняют авторы публикации. В войне 1991-1994 годов было убито около 30 000 человек, включая тогдашнего главного тренера «Карабаха» Аллахверди Багирова.
Первоначально сформированный в 1951 году как ФК «Мэхсул», клуб имел несколько названий, прежде чем принял нынешнее. На их щите изображены два карабахских скакуна - порода, которая считается почти исчезнувшей, что дало клубу еще одно прозвище - «Всадники».
Клуб, играющий в черно-белых тонах, принадлежит «Azersun Holding», компании, основанной магнатом Абдолбари Гозалом, крупнейшим производителем и экспортером продуктов питания в Азербайджане.
«Я надеюсь, с Божьей помощью, наступит день, когда ФК «Карабах» будет официально базироваться на своей родине», - сказал Медведев, этнический русский, родившийся и выросший в Баку. Он говорит на обоих языках и является капитаном национальной сборной Азербайджана.
«Вы не поверите, сколько людей придет на игры и насколько они полны энтузиазма, - сказал Медведев, имея в виду матчи, сыгранные в Агдаме. - Люди забирались на заборы и висели или сидели там на протяжении всего матча».
Из-за пандемии COVID-19 зрители не допускаются на домашние матчи «Карабаха» на бакинском стадионе «Азерсун Арена».
Внутри стадиона на стене, украшенной флагами, подаренными прошлыми соперниками, висит памятный знак другого бывшего советского клуба, которого война изгнала с родных мест - чемпиона Украины донецкого «Шахтера», который проводит свои домашние матчи в других местах с 2014 года.
На тренировочной базе клуба игроки бегут в тени гигантских рекламных щитов, на которых публикуются последние комментарии президента Ильхама Алиева в Twitter - списки возвращенных районов.
Ка отмечают авторы статьи, в Ереване это не осталось незамеченным. Федерация футбола Армении в субботу призвала исключить «Карабах» из еврокубков за уже удаленные комментарии, сделанные официальным лицом клуба в социальных сетях. В заявлении федерации говорится, что она неоднократно жаловалась УЕФА и ФИФА на «воинственные публикации, милитаристское поведение и антиармянские позиции различных представителей азербайджанского футбола».
УЕФА заявил, что матчи клубов и национальных сборных не будут разрешены в Азербайджане или Армении до дальнейшего уведомления из-за конфликта.
«Карабах», в прошлый четверг потерпев поражение во время матча группового этапа Лиги Европы в Стамбуле от испанского клуба «Вильярреал» со счетом 3:1, недавно доминировал во внутренней лиге под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова, лучшего бомбардира сборной Азербайджана за всю историю.
По словам Медведева, фанатская база «Карабаха» носит общенациональный характер отчасти благодаря их успеху (они были первой азербайджанской командой, сыгравшей в групповом этапе Лиги чемпионов), но также и потому, что они представляют регион, который Азербайджан давно стремился вернуть.
«Агдам - наш город, азербайджанский город, и ФК «Карабах» должен вернуться домой, - сказал Гамид Гамидов, житель Баку и болельщик клуба. - Где бы он ни базировался, я уверен, что весь Азербайджан продолжит его поддерживать».