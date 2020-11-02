О страданиях простых азербайджанцев говорится и в статье итальянских журналистов под заголовком «Клич азербайджанцев: вот почему мы не можем принять отделение Нагорного Карабах а». В Тертере, приграничном городе на азербайджанском фронте, на который с сентября обрушивается ракетный дождь, население устало от постоянных бомбежек. Но до политического решения конфликта еще далеко, пишет итальянская La Repubblica.

За исключением нескольких пожилых людей, все население Тертера бежало на восток в более защищенные места. Только что международная организация Amnesty International осудила использование армянами строго запрещенных кассетных бомб. На площади в Барде, в нескольких километрах от Тертера, журналисты обнаружили остатки мощных ракет российского производства калибром триста миллиметров, которые три дня назад убили более двадцати человек в результате самого серьезного нападения на мирных жителей с момента возобновления конфликта.

Рауф Бабаев, профессор международных отношений Бакинского университета, сопровождает нас в Тертере. Бабаев слишком молод, чтобы хранить воспоминания о войне девяностых годов, но благодаря усилиям азербайджанских властей по сохранению исторической памяти он знает об убийствах, совершенных в то время. Достаточно сказать, что ежегодно 26 февраля отмечается геноцид Ходжалы, совершенный в 1992 году армянской армией и российским полком. По официальным данным, погибли 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин и 83 ребенка.

«Без Нагорного Карабаха Азербайджан не может существовать, - говорит профессор. - Отторжение территории от независимой страны, такой как Азербайджан, из-за самоопределения нарушает общепринятую норму территориальной целостности государств, а также несколько соответствующих принципов международного права. В течение тридцати лет мы ждали, что Армения вернет нам эти территории, но, несмотря на четыре резолюции Совбеза ООН, пока ничего не произошло. За последнее десятилетие прошлого века 350 000 азербайджанцев были вынуждены бежать из Армении, а 750 000 - из сепаратистского анклава. Многие до сих пор живут в лагерях беженцев, все потеряли свои дома и земли, и никто из них не может посетить могилы своих близких. Нагорный Карабах - это рана, которая слишком долго кровоточит».

Бабаев также рассказал итальянским журналистам, что его страна слишком много лет была жертвой пропаганды, разжигаемой Арменией и особенно ее могущественной диаспорой в мире, согласно которой конфликт в Нагорном Карабахе - это война между религиями, то есть между армянскими христианами и азербайджанскими мусульманами. «Верно, что 65 процентов нашего населения - шииты, а 33 процента - сунниты. Но, по данным американской аналитической и консалтинговой фирмы Gallup, Азербайджан является тринадцатой наименее религиозной страной на планете, где сосуществуют разные религии, включая католическую, православную и еврейскую». Тут итальянские журналисты привели весьма образное выражение, услышанное от европейского дипломата в Баку: «В Азербайджане ислам с водкой и мини-юбками».