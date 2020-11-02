Журналисты объясняют, что азербайджанские вооруженные силы прорвали оборону армян в юго-западном направлении и освободили территории на границе с Ираном. Теперь они готовы повернуть на восток, чтобы освободить стратегически важный город Шушу.

В ходе репортажа журналисты знакомят зрителей с Ровшаном и Айнур Юсифовыми - семьей вынужденных переселенцев из Карабах а, чей сын записался добровольцем и сейчас участвует в боевых действиях на фронте. Во время записи репортажа Расул, их сын, позвонил родителям, чтобы сообщить, что у него все в порядке. Плачущая мать говорит: «Я рада, что у него все в порядке. Я горжусь им. Он освободит наши родные земли, чтобы мы смогли наконец туда вернуться».

«Главной целью нашей военной операции является освобождение оккупированных территорий, - говорит генерал-майор Гусейн Махмудов. – Неважно, это Шуша или Ханкенди. Рано или поздно, мы освободим и эти города. И вынудим Армению подписать с нами мирный договор. Мы все понимаем, что эта операция должна закончиться как можно скорее, время является важным компонентом этого контрнаступления».

Журналистка телеканала далее объясняет, что сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены бежать с оккупированных территорий, а теперь с нетерпением ждут возвращения домой. Показывая на собравшихся во дворе детей, журналистка говорит, что несмотря на то, что они очень малы и родились после изгнания, каждый из них знает, откуда он родом.

Вынужденные переселенцы рассказали журналистке, что долгие годы критиковали президента Ильхама Алиева за отсутствие шагов к разрешению конфликта, но теперь все как один сплотились вокруг президента. Он и вооруженные силы страны как никогда популярны.

Вынужденная переселенка Милаем Исмаилова рассказывает, что среди освобожденных в тот день селений была и ее деревня: «Я только хочу поехать туда, зайти к себе домой. После этого я могу умереть спокойно. Я рада, что нас больше не будут называть вынужденными переселенцами».

Журналистка закончила репортаж словами о том, что единственным приемлемым исходом войны для азербайджанцев является полный вывод армянских оккупационных войск как предпосылка к дипломатическому решению конфликта.