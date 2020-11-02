«После того как в сентябре конфликт возобновился с ужасными последствиями, которые мы сейчас наблюдаем, неоднократно звучали призывы, в том числе и от меня, к сторонам предпринять все возможные шаги, чтобы избежать или, по крайней мере, свести к минимуму гибель гражданского населения и нанесение ущерба гражданской инфраструктуре, в том числе школам и больницам, а также возможность отличать гражданских лиц от комбатантов и гражданские объекты от военных объектов», - сказала Бачелет.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сегодня выразила тревогу в связи с продолжающимися неизбирательными атаками на населенные пункты в зоне нагорно- карабах ского конфликта. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт Верховного комиссариата.

«Международное гуманитарное право не может быть яснее. Нападения, совершенные в нарушение принципа различения или принципа соразмерности, могут быть приравнены к военным преступлениям. Необходимо эффективно, оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать такие нарушения и привлекать к ответственности тех, кто предположительно их совершил», - подчеркнула верховный комиссар.

Как говорится в докладе Управления верховного комиссара, несмотря на достигнутое в пятницу соглашение между Арменией и Азербайджаном о воздержании от преднамеренных нападений на гражданское население, с конца сентября в районах Азербайджана в результате армянских обстрелов было убито не менее 91 мирного жителя. Пострадали несколько сотен человек, в том числе десятки детей.

В докладе говорится, что самая крупная по масштабам гибель мирного населения произошла 28 октября, когда 21 человек был убит и 70 человек получили ранения в результате ракетного обстрела азербайджанского города Барда, расположенного примерно в 30 км от зоны активных боевых действий. По сообщениям, в ракетах, выпущенных армянскими войсками из Нагорного Карабаха, были кассетные боеприпасы. Из-за их неизбирательного действия применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий.

«Поскольку гибель людей продолжается, а страдания мирных жителей усугубляются, я снова призываю к немедленному прекращению боевых действий и настоятельно призываю все стороны соблюдать прекращение огня по гуманитарным соображениям, начать переговоры с целью найти мирное и прочное решение этого конфликта», - заявила Бачелет.