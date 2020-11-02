По разным данным, в Вене погибли от одного до семи человек.

Полиция сообщила телеканалу ОЕ24, что «не исключает, что в результате стрельбы есть семь погибших». По данным австрийского телеканала ORF, среди раненых есть полицейский. Утверждается, что один человек погиб. Телеканал сообщает, что в общей сложности было около 50 выстрелов.

Австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что нападавший покончил с собой — у него сработало взрывное устройство. По данным СМИ, другие преступники могут быть в бегах.

Полиция пока подтвердила информацию только о пострадавших. Правоохранительные органы просят не распространять видео и фото.