В Вене произошла стрельба у синагоги: есть погибшие видео; обновлено 00:34
По разным данным, в Вене погибли от одного до семи человек.
Полиция сообщила телеканалу ОЕ24, что «не исключает, что в результате стрельбы есть семь погибших». По данным австрийского телеканала ORF, среди раненых есть полицейский. Утверждается, что один человек погиб. Телеканал сообщает, что в общей сложности было около 50 выстрелов.
Австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что нападавший покончил с собой — у него сработало взрывное устройство. По данным СМИ, другие преступники могут быть в бегах.
Полиция пока подтвердила информацию только о пострадавших. Правоохранительные органы просят не распространять видео и фото.
#Wien #Vienna #Austria #Schisserei pic.twitter.com/K22OXLnQh2— Georgia_HGrabar (@GHG19hr) November 2, 2020
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В центре Вены у синаноги на Зейтенштетенгассе произошла стрельба, сообщила газета Kronen Zeitung.
В полиции изданию подтвердили, что проводят масштабную операцию. По предварительной информации, в результате стрельбы тяжело ранен полицейский.