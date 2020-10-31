Зеленский допустил роспуск Рады

"Если будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и если я увижу, что в Раде и в "Слуге народа" в первую очередь, депутаты которой попали в Раду благодаря мне и поддержке общества... полный разнос, я допускаю в том числе и тот вариант, который вы озвучили о досрочном прекращении полномочий парламента", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает ТАСС.

Зеленский также уточнил, что этот вопрос может быть рассмотрен, если Рада не найдет решения для урегулирования конфликта вокруг спорного решения Конституционного суда (КС) Украины.

27 октября Конституционный суд Украины признал часть закона о противодействии коррупции несоответствующей главному закону страны и заблокировал электронное декларирование доходов части чиновников, а также лишил части полномочий Национальное агентство по противодействию коррупции.