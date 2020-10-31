Дмитрий Рой, специально для haqqin.az 00:59

Лидер французской экстремистской группировки «Парижские зуавы» Марк де Кокерей-Валменье заявил, что отправляется на Кавказ, чтобы принять участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Армении. Ну а поскольку французские правые не могут без внешних эффектов, то «боец за Карабах» из города Парижа опубликовал в социальных сетях свою фотографию, на которой он позирует в камуфляже и с автоматом Калашникова в руках, а на одежде нашит флаг Армении и «мертвая голова», позаимствованная с формы СС. Символично, не правда ли? Братья по разуму спешат на помощь.

Марк де Кокерей-Валменье, впрочем, того, что он фашист, никогда не скрывал и говорил об этом прямо. Правда, в отношении группировки «Парижские зуавы», лидером которой он является, выражался всегда более обтекаемо: она, дескать, просто правая и стремится поддерживать порядок на улицах французской столицы. Планы у Марка наполеоновские: в сотрудничестве с Ереваном создать «бригаду иностранных добровольцев», поскольку, по его словам, «в Нагорном Карабахе поставлено на карту будущее всего континента и европейской цивилизации». Вообще, нужно заметить, что к Нагорному Карабаху у французских правых и неонацистов давняя тяга. Еще в 70-е годы прошлого столетия группа крайне правых собиралась с оружием в руках отстаивать «независимость Карабаха» и добиваться передачи его Армянской ССР. Но слишком уж идиотской и самоубийственной была затея, а потому предшественники де Кокерей-Валменье в те годы десятками отправлялись воевать в Ливан на стороне христианских фалангистов, в Анголу, где сражались в рядах УНИТА. Даже в Бирме на стороне сепаратистов отметились. Потери в личном составе и разгром полицией ряда ультраправых организаций в 70-80-х поумерил было пыл французских наци, но сейчас они возвращаются, все активнее заявляя о себе во Франции. Поначалу «Парижские зуавы» стали известны как заводилы массовых беспорядков на футбольных матчах. Причем вскоре драки футбольных фанатов приобрели идеологическую окраску – «зуавы» и другие группировки дрались после матчей с «антифа», отрядами антифашистского движения.

Но вскоре к Марку де Кокерей-Валменье подошли серьезные дяди, которые быстро объяснили ему, что драки на футболе – это ребячество. А настоящее дело и настоящие деньги находятся немного в другом месте – за проведение акций протеста и участие в общественных беспорядках, за нападение на социалистов и коммунистов, на членов профсоюзов и избиение «понаехавших» из мусульманских стран мигрантов. И понеслось. «Парижские зуавы» то шли в колоннах «желтых жилетов», то устраивали рейды в мусульманские гетто Парижа, то устраивали провокации и столкновения с полицией на митингах профсоюзов, требовавших повышения зарплаты и выступающих против сокращений. Словом, несмотря на молодость, а ему еще нет и тридцати, Марк де Кокерей-Валменье уже прошел долгий и сложный путь от сперматозоида до одного из руководителей штурмовых отрядов французских ультраправых, у которых, кого не поскреби, обязательно обнаружатся связи со спецслужбами и крупным финансовым капиталом Пятой Республики. Ведь вот что не может не вызвать удивления: что бы ни творили «Парижские зуавы» - полиция их как будто не замечает. Среди бела дня и под уличные видеокамеры громят бар антифашистов, разносят офис профсоюзов, забрасывают бутылками с зажигательной смесью мечети – а им все сходит с рук. Уже и сенаторы в МВД обращались с запросами по поводу бесчинств этой банды – но молчит французское МВД, не дает ответа. А, может, просто не намерено выдавать «своих», тех, кого «крышует» с далеко идущими замыслами? Не намерено сдавать свои «инструменты», которыми надеется воспользоваться и на международной арене? Связь «Парижских зуавов» с АСАЛА, «Секретной армией освобождения Армении» мало для кого является секретом – может быть, в этом причина «неуловимости» для правосудия Марка де Кокерей-Валменье сотоварищи? Конечно, главзуав погоды в нагорно-карабахском конфликте не сделает, даже если и свершит невозможное – сформирует интербригады из такого же профашистского отребья. Это не беззащитных профсоюзников и мигрантов толпой избивать, азербайджанская армия умеет объяснять доходчиво, в чем ему и предстоит вскоре убедиться.