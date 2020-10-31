Во-первых, сейчас Трамп борется за президентство именно с позиции действующего главы государства, а не стороннего критика власти, не связанного с политикой Вашингтона, как было в 2016 году. Тогда Хиллари Клинтон, работавшую на первом сроке Обамы госсекретарем, прямо увязывали с властью, и вся ярость антисистемного республиканского кандидата обрушивалась на нее. Трамп пытается в этой кампании разыгрывать ту же карту, упирая на многолетний политический опыт Байдена и его вице-президентство при Обаме, но у самого за плечами и на плечах ответственность за последние без малого четыре года у власти, последний из которых стал по-настоящему катастрофическим из-за разразившейся пандемии.

Дата, которую с нетерпением и в то же время с опаской ждут по всему миру, неумолимо приближается. 3 ноября – день решающего выбора в США, и пока по-прежнему не видно, как Дональду Трампу удастся обеспечить себе второй президентский срок.

Во-вторых, Трамп является самым непопулярным президентом США за всю историю замеров этого параметра. Он победил в 2016 году при общенациональной поддержке в 46% против 48,2% у Клинтон, и ни разу за годы президентства его поддержка не достигала 50%, в среднем держась на уровне около 40%. Сейчас она составляет, по усредненным данным опросов, от 42,5% (данные проекта 538) до 44,1% (данные RealClearPolitics). Но ни разу еще на второй срок не переизбирался глава Белого дома, чьи действия не одобряли бы около половины граждан США.

В-третьих, за все время противостояния общенациональный рейтинг Трампа ни разу не превосходил рейтинг Байдена, что само по себе уникально для финального противостояния кандидатов. Но больше того, рейтинг конкурента от демократов с лета стабильно держится выше 50%. Сейчас усредненные данные дают Байдену от 50,7% (RealClearPolitics) до 52,1% (538), в то время как у Трампа от 43% (538) до 43,3% (RealClearPolitics). Это очень большой разрыв, он остается практически неизменным последние месяцы, и нет причин, почему он вдруг резко сократится в оставшиеся считанные дни.

В-четвертых, у Трампа очень незавидная ситуация в так называемых swing states, штатах, итоги голосования в которых могут решающим образом повлиять на исход выборов. У него уверенное, выходящее за рамки социологической погрешности преимущество в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, штатах, неожиданный проигрыш в которых с общей разницей в 77 444 голоса стоил Хиллари Клинтон победы в 2016 году. Те же штаты, что поддержали Клинтон четыре года назад, сейчас тоже уверенно демократические. Одного этого запаса достаточно Байдену для победы. Но сейчас вдобавок к этому в пользу демократа склоняются Флорида, Северная Каролина и Аризона, есть шансы на победу в Джорджии и Огайо.

Этих четырех моментов с головой хватает, чтобы уверенно предсказывать победу Джо Байдена через неделю. Но нынче принято обязательно добавлять, что жизнь порой подбрасывает неожиданные сюрпризы. Позволим себе, однако, дерзость заявить, что в этот раз сюрпризов не будет.