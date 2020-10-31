В пригороде Парижа Сартрувиль задержан мужчина, которого подозревают в планировании нападения в местной церкви, об этом сообщил полиции сын задержанного.

В Авиньоне мужчина с ножом пытался напасть на прохожих, но был застрелен. При атаке он кричал «Аллаху Акбар!»

Утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в соборе Нотр-Дам в Ницце, три человека погибли, одна женщина была обезглавлена. Нападавшего при задержании ранили, но он жив. Парню 25 лет, его зовут Брахим, у него гражданство Туниса.

Кроме того, было совершено нападение на охранника французского консульства в саудовском городе Джидда. Нападавший задержан.

Во Франции объявлен высший уровень террористической угрозы. Установлено наблюдение за церквями и кладбищами как потенциальными объектами атак. В Ниццу прибыл президент Макрон, который распорядился увеличить численность привлеченной к патрулированию армии. В городах мобилизована вся муниципальная полиция.

Так продолжает развиваться кризис, начало которого уходит корнями в далекий 2005 год, когда в датской газете Jyllands-Posten были опубликованы карикатурные изображения пророка Мухаммеда, а в 2006 году их перепечатал французский сатирический журнал Charlie Hebdo. Самое масштабное возмездие за эти вольности последовало в январе 2015 года, когда в редакции журнала были расстреляны 12 человек террористами, связанными с ИГИЛ. Последнее обострение связано с убийством 16 октября этого года в пригороде Парижа школьного учителя Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал те самые карикатуры из Charlie Hebdo, рассказывая о свободе слова во Франции.

18-летний выходец из России Абдуллах Анзоров убил и обезглавил учителя за оскорбление пророка. В то время как Франция была возмущена убийством, президент Макрон вызвал волну возмущения своим выступлением 23 октября на траурной церемонии в память о Самюэле Пати, где заявил о кризисе, в котором находится ислам, и о том, что секулярные традиции Франции не позволяют ей отказываться от карикатур и рисунков.

Возмущение в исламском мире было таково, что уже 27 октября МИД Франции попросил своих граждан без особой нужды не посещать исламские страны, в первую очередь Бангладеш, Индонезию, Ирак, Мавританию и Пакистан, а если приходится, то избегать людных мест, поскольку очень сильно выросла враждебность по отношению к французам. Среди нежелательных стран для посещения была названа и Турция, президент которой очень резко отозвался на выступление Макрона. Французский посол был отозван из Анкары еще 26 октября. Иордания, Катар, Кувейт и Турция объявили бойкот французским товарам.

А нынче пошли, как мы видим, индивидуальные акции мстителей. Ничего хорошего, безусловно, во всей этой истории нет. В битве за символы уже традиционно ссорятся одни, а гибнут совсем другие. Цена слова и поступка в современном мире, где информация разносится с небывалой скоростью, резко возрастает, что должно, казалось, повышать ответственность и сдержанность, но пока все происходит ровным счетом наоборот.