Экс-вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов: Пашинян утром говорит одно, а вечером другое

«Дипломатические усилия должны преследовать конкретные цели, вместо этого власть утром говорит одно, днем другое, а вечером – третье», - заявил в интервью изданию «Голос Армении» бывший вице-спикер парламента Армении, один из лидеров пророссйской оппозиции Эдуард Шармазанов.

По словам Э.Шармазанова, правительство Пашиняна демонстрирует непоследовательность: «Сначала говорили, что вопрос о миротворцах в нашей повестке отсутствует, потом высказались в пользу миротворцев, сначала говорили о военно-политическом альянсе с Нагорным Карабахом, потом о признании Арменией Карабаха, потом об отделении во имя спасения, потом об отделении во имя присоединения. Потом Пашинян объявил о готовности общества к "болезненным компромиссам", а потом сказал, что это было сказано для внешнего мира, и объявил о готовности идти до конца. Сначала говорили, дескать, не отдадим и пяди земли, а на днях президент Араик Арутюнян призвал армян встать на защиту Шуши…»

Политик убежден, что один человек не может решить все вопросы. И государство не должно игнорировать опыт и возможности таких деятелей, как Серж Саргсян, Роберт Кочарян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Эдвард Налбандян, Сейран Оганян… Эдуард Шармазанов по-прежнему считает необходимым формирование штаба управления, в который войдут все бывшие влиятельные чиновники Армении.

«Власть обязана реально оценивать ситуацию, использовать все ресурсы для обеспечения безопасности государства и активно действовать на дипломатическом поприще, чего я, увы, не вижу», - цитирует haqqin.az Э.Шармазанова.