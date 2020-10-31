По словам министра, военные расходы чреваты нагрузкой на госбюджет страны. Что обусловит к концу года снижение ВВП на 0,8 процента. И дополнительные расходы в размере 40 миллиардов драмов. Министр считает, что это непосильная ноша для армянского бюджета.

При этом, несмотря на сложившуюся в Армении тяжелую ситуацию, Джанджугазян заявляет, что сокращать премии армянским чиновникам в 2021 году пока не планируется. Как отметил министр, в 2021 году фонд премий для госслужащих составит 18 млрд 825 млн драмов. По сравнению с 2020 годом премиальный фонд увеличится на 21 млн драмов (около 44 тыс. долларов), то есть вырастет на 0,1%.

Депутат от "Просвещенной Армении" Аркадий Хачатрян между тем отметил, что даже если фонд не растет, все же странно, что он не сокращается. По его словам, на фоне ситуации с коронавирусом, а теперь еще и военных действий можно было бы ожидать сокращения расходов госаппарата, пишет Sputnik Армения.

В ответ Джанджугазян заметил, что в течение года премиальный фонд может и сократиться, но пока такие обсуждения преждевременны.