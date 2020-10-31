В ходе боевых столкновений в понедельник и в ночь на вторник в зоне нагорнокарабахского конфликта и за ее пределами Азербайджанская армия уничтожила 16 единиц армянской военной техники, сообщает Минобороны Азербайджана.

«В течение дня 2 ноября и в ночь на 3 ноября на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое число живой силы, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 1 ЗРК «КУБ», 9 различных видов пушек и 2 грузовика с боеприпасами противника», - отмечается в сообщении.