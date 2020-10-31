Лифт может оказаться «рассадником» коронавируса

При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», — отметил он.

Всего в РФ коронавирусом заболели 1 млн 655 тыс. 38 человек, из них более 28 тыс. умерли, свыше 1,23 млн выздоровели.