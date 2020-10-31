Минобороны Азербайджана: «Противник методично выдавливается со своих позиций»

Информация армянской стороны о том, что якобы на южном участке фронта подразделения Азербайджанской Армии были отброшены на исходные позиции, полностью не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«Азербайджанская Армия на всех участках фронта имеет полное тактическое и огневое превосходство над противником. Противник целенаправленно и методично выдавливается со своих позиций», - говорится в сообщении.