MCDONALD’S в Азербайджане. Разбираемся в нашумевшей истории с постами в социальных сетях

На протяжении почти уже недели в Азербайджане обсуждают инстаграм публикации МcDonald’s, носившие патриотический характер. Позже публикации были удалены и это вызвало массу негатива в отношении ресторанной сети. Часть людей в социальных сетях обвинили заведение в том, что они под давлением Армении удалили публикации, некоторые даже призвали бойкотировать франшизу. Другая же часть пользователей призвала не спешить с выводами и разобраться в ситуации.

Данную ситуацию многие сравнивают с ситуацией, произошедшей с кафе «Андерсон», франшиза которого была и в Баку. Тогда владелица Анастасия Татулова позволила себе бесцеремонное высказывание на своей странице в соцсети Facebook, которое вызвало справедливое негодование азербайджанских пользователей. Однако руководство МcDonald’s не поддерживало Армению и нигде не писало об этом. А что касается удаленных публикаций, нельзя забывать, что МcDonald’s - это транснациональная корпорация и посты были удалены не под давлением Армении, а по причине того, что международные медиа восприняли патриотические посты, выложенные в социальных сетях McDonald’s Azerbaijan, как официальную позицию международного бренда, который принял одну из сторон конфликта. Учитывая то, что позиция корпорации McDonald’s была и остается политически нейтральной, данные посты были удалены со страниц во избежание дальнейших замешательств.

Несмотря на то, что данные посты удалены, на странице McDonald’s Azerbaijan остается множество постов с изображением государственных атрибутов и карты страны. Кроме того, следует отметить тот факт, что армяне объявили бойкот McDonald’s из-за того, что бренд на страницах McDonald’s Azerbaijan открыто поддержал Азербайджан. Также они требуют его закрытия в Азербайджане. Сейчас своим бойкотом мы делаем то, чего добиваются армяне. Поэтому, вместо этого нам необходимо, наоборот, поддержать бренд на местном рынке. Следует отметить, что такие международные медиа-гиганты, как «Washington Post», «РИА Новости» и пр. написали статьи с громкими заголовками о том, что McDonald’s поддержал Азербайджан. Это значит, что цель достигнута и мир заговорил об этом факте.

Местный McDonald’s, нарушив корпоративные правила бренда, поддержал страну и патриотический дух народа, тогда как подавляющее большинство международных компаний молчали – в следствие, вместо того, чтобы поддержать, мы бойкотируем тех, кто хоть решился на такой смелый шаг. Возникает вопрос, в связи с чем бойкот? В ответ - тишина. На протяжении 20 лет, McDonald’s Azerbaijan провел множество благотворительных акций, связанных с детскими домами, с фондами медицинской помощи, спортивными мероприятиями, предоставлением питания для людей, находящихся на карантине во время пандемии COVID-19.

Как социально ответственный Бренд, McDonald’s Azerbaijan намерен продолжать активность такого рода и в будущем. Кроме того, на сегодняшний день 25 сотрудников McDonald’s проходят воинскую службу на фронте. Среди сотрудников есть 1 шехид, семью которого компания поддерживает и будет поддерживать в будущем. В компании работает более 1200 граждан Азербайджана, в большинстве своем являющиеся представителями незащищенных слоев населения – студенты, пенсионеры, инвалиды.