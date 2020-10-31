На фронте сбит армянский беспилотник
3 ноября в 09:50 подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении, пытавшийся совершить полет над фронтом, сообщает Минобороны.
3 ноября в 09:50 подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении, пытавшийся совершить полет над фронтом, сообщает Минобороны.
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