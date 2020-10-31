В Армении снова тысячи зараженных, десятки умерших от COVID
В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 94 776, сообщает во вторник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
За сутки выявлено 1 328 новых случаев заражения. От осложнений коронавируса скончались 1 413 человек (плюс 22 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 383 (плюс 7 за минувшие сутки). Число излечившихся от инфекции составляет 57 599 человек.