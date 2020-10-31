В США выбирают президента

В США проходят выборы президента и вице-президента. Борьбу за пост главы государства ведут нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, сообщает ТАСС.

На всеобщих выборах в США также будут избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти.

На данное время, Трамп обгоняет Байдена по результатам опросов в нескольких штатах, где, как ожидается, развернется основная борьба на выборах, соответствующие данные приводит политологический сетевой ресурс Real Clear Politics.