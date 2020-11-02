МИД Азербайджана выразил соболезнования Австрии

«Выражаем глубокие соболезнования близким погибших в результате атак, произошедших в Вене». Об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Также МИД Азербайджана выразил пожелание скорейшего исцеления раненым.

"Как страна, страдающая от террора, Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма", - говорится в публикации азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что в центре столицы Австрии в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Два человека погибли, несколько пострадали, в том числе полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией.